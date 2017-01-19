Aurelien Chedjou İçin Katar İddiası

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Galatasaray'da takımdan gönderilmesi planlanan Aurelien Chedjou'nun Katar takımlarıyla görüştüğü iddia edildi. Trabzonspor ile transfer görüşmeleri yapmasına rağmen istediği ücreti alamadığı için olumsuz yanıt veren tecrübeli stoperin geleceği merak ediliyordu.



Aurelien Chedjou, Katar'a transfer olacak mı?



Takvim'de yer alan habere göre; Trabzonspor'la parasal konularda anlaşma sağlayamayan Kamerunlu yıldız, Bordo-Mavili yönetimin Caceres ile el sıkışmasının ardından rotasını değiştirdi.



Chedjou'nun Katar'dan iki kulüple masaya oturduğu ve görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.



Galatasaray, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Chedjou'nun bir an önce kendisine takım bulmasını bekliyor.



Aurelien Chedjou kimdir? Aurelien Chedjou transfermarkt



31 yaşındaki Kamerunlu stoper, kariyerine Fransa'da başladı. Lille'de gösterdiği performansla dikkat çeken oyuncu, 2013 yılında Galatasaray'a 6,3 milyon Euro karşılığında transfer oldu. Bu sezon 15 resmi maçta forma giyen Aurelien Chedjou, 1 gol ve 1 asistle oynadı.



Galatasaray ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Aurelien Chedjou'nun transfermarkt verilerine göre mevcut piyasa değeri 4 milyon Euro.