Aurelien Chedjou, Beşiktaş Karşısında Lyon'a Galibiyetin Şifresini Verdi

Lyon-Beşiktaş maçı öncesinde Galatasaray'ın Kamerunlu yıldızı Aurelien Chedjou, L'Equipe'e maçı değerlendirdi.

"TOPSUZ OYUNU SEVMİYORLAR"

Beşiktaş'ın oyun tarzıyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Chedjou, "Beşiktaş'ta hatlar sık sık birbirinden uzaklaşıyor. Topsuz oyunu oynamaya sevmiyorlar. Topun peşinde koşmak zorunda olduklarında nefessiz kalıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

"LYON İŞİ İLK MAÇTA BİTİRMELİ"

Beşiktaş'ın, İstanbul'da kendi taraftarıyla birlikte önemli bir güç elde ettiğini söyleyen Kamerunlu stoper, "Lyon'un ilk maçta önemli bir avantaj elde etmesi gerekiyor. Çünkü, deplasmanda gerçekten ateşli bir taraftarın önünde oynayacaklar." diyerek sözlerini noktaladı.