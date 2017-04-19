Aulas: 'Uefa, İki Kulüp İçinde Doğru Bir Karar Verdi'

- Aulas: "UEFA, iki kulüp içinde doğru bir karar verdi"



İSTANBUL - Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas, UEFA'nın verdiği kararın doğru olduğunu vurgulayarak, "UEFA'nın belki de daha hakkaniyetle olması gerekiyordu. İki kulüp içinde doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Belki Beşiktaş için zor bir karar olmuş olabilir" dedi.

Fransız ekibi Lyon, UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçında yarın Vodafone Arena'da Beşiktaş ile karşılaşacak. Bu maç öncesinde Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

UEFA'dan açıkladığı cezaların hatırlatılması üzerine Aulas, "Ben bu kararın, doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. UEFA'ya da daha önce bu konuda güvendiğimi söylemiştim. İki kulübe de eşit verilmiş bir karar. UEFA'nın belki de daha hakkaniyetle olması gerekiyordu. İki kulüp içinde doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Belki Beşiktaş için zor bir karar olmuş olabilir. Yarın maçları var ve son dakika öğrenilmiş bir haber" diye konuştu.

"İki takımın da eşit şansı var"

Yarın oynanılacak maç hakkında da açıklamalarda bulunan Aulas, "Çok büyük bir maç. İki takımın da eşit derecede şansı var. Biz daha önce 7 çeyrek final oynadık. Yarınki çeyrek finalimizi de başarı ile bitirip, yarı finale çıkmak istiyoruz" şeklinde konuştu.