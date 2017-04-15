Farklı ve hayatı sorgulamak isteyenler için Audition, Ezop Sahne'de...



"Görmezden gelmeye, karşı koymaya çalışsak da kaderin bizim için hazırladıklarını tartışabilir miyiz? Biz kimiz ki'İstediklerimiz uğruna kendimizden vazgeçen insan değil miyiz biz? Peki umutla çıktığımız yolculuğun sonunda istediklerimizi elde etmiş oluyor muyuz? Tutkuyla bağlandığımız ya da sığındığımız her neyse mutlu sona ulaştırıyor mu bizi? Yani istediğimiz tüm rolleri kapmış oluyor muyuz?



Kendimizden vazgeçmeye değer mi?



Lauren oyunculuk aşkıyla gittiği Audition'da Stella adlı bir yönetmenle karşılaşır, daha önce girdiklerinin çok dışında olan bu seçme Stella'nın akıl almaz egzersizleriyle bir kaosa dönüşür. Kendi hayatında yolculuk yapmak zorunda kalan Lauren, Stella'nın alaycı, buz gibi tecrübesine kapılmıştır.



Bu düellonun kazananı; rolü için kendinden vazgeçen Lauren mı? Yoksa bir kukla yaratmaya çalışan Stella mı olacaktır?"



Yazan: James Johnson



Yöneten: Murat Sarı



Yönetmen Yard. ve Işık: Serpil Coşkun Altuncu



Oyuncular: Füsun Kostak, Pelin Turancı



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : Ezop Sahne



Mekan Adresi : Vişnezade Mah. Sporcu Adil Sokak, 2/A/3



Başlangıç Saati : 15.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 15.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Audition



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır