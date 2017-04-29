Audi Geleceğin Spor Otomobili E-tron Sportback'i Tanıttı

Audi yeni elektrikli otomobil konsepti Gran Turismo Audi e-tron Sportback'i tanıttı.

Audi Geleceğin Spor Otomobili E-tron Sportback'i Tanıttı

Audi yeni elektrikli otomobil konsepti Gran Turismo Audi e-tron Sportback'i tanıttı.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Tron, Audi, Otomobil
sponsored ads