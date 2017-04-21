Audi Bu Modelden Sadece 200 Adet Üretecek

CARMEDYA.COM – Yarış pistlerinde ve pist dışında kullanıma uygun olarak üretilen Audi R8, markanın spor segmentinin üst sıralarına oynuyor.

Audi Bu Modelden Sadece 200 Adet Üretecek











Kaynak: Carmedya.com

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