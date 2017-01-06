Aubameyang, Valizini Kaybettiği İçin Ödül Törenine Tişörtle Katıldı

'Yılın Afrikalı Futbolcusu Ödülü', Nijerya'nın başkenti Abuja'da gerçekleşen törende sahibini buldu. Üye ülkelerden teknik direktörler ve federasyon yetkililerinin katıldığı oylamada, 361 puan toplayan Leicester City'nin Cezayirli kanat oyuncusu Riyad Mahrez kariyerinde ilk defa bu ödüle layık görüldü.

AUBAMEYANG TİŞÖRTLE KATILDI

Gabonlu Pierre-Emerick Aubameyang ise aldığı 313 puanla oylamada ikinci olurken törene katıldığı kıyafetle dikkatleri üzerine çekti. Ödül törenine tişörtle katılan Borussia Dortmund'un yıldızı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile valizini kaybettiği için bu şekilde gelmek zorunda kaldığını duyurdu.