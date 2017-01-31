Aubameyang: Bu Yaz Ayrılmak ve Real Madrid'de Oynamak İstiyorum

Borussia Dortmund'un golcü futbolcusu, bir üst seviyeye çıkmak için sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklarken, Real Madrid'e transfer olmak istediğini belirtti.

"REAL MADRİD BENİM HAYALİM"

Real Madrid'in hayali olduğunu vurgulayan Pierre-Emerick Aubameyang, ''Bir sonraki seviyeye geçmek istiyorum, bu yaz ayrılmam lazım. Real Madrid hayalimdeki kulüp. Ama transferim hakkında çok ses var. '' açıklamasında bulundu. Gabonlu golcünün Bundesliga ekibi Borussia Dortmund ile olan sözleşmesi 2020 yılına kadar devam ediyor.

BONSERVİSİ 80 MİLYON EURO

27 yaşındaki Gabonlu golcünün en az 80 milyon Euro bonservis karşılığında transfer olacağı iddia ediliyor. Aubameyang, bu sezon Bundesliga'da 16 maça çıkarken 16 gol kaydederek, maç başı 1 gol ortalamayla mücadele etti.