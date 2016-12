Aü Ziraat Fakültesi Alanında Türkiye Birincisi Oldu

Atatürk Üniversitesi (AÜ) Ziraat Fakültesi, ziraat bilimleri alanında Türkiye birincisi oldu.



Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde yayımlanan ve dünyadaki üniversitelerle ilgili yaptığı sıralamalarla adından söz ettiren "US News Dergisi"nin haberine göre, Ziraat Fakültesi, ziraat bilimleri alanında Türkiye'de birinci, dünyada ise 163. sırada yer aldı.



Üniversitelerin akademik araştırmalarına ve itibarına dayanan, öğrencilerin dünya çapındaki üniversiteleri karşılaştırmasına olanak tanıyan ve dünya üzerinde kabul gören Washington merkezli US News, değerlendirme sonuçlarını açıkladı.



Yayımlanan rapora göre, Atatürk Üniversitesi Ziraat Bilimler alanında Türkiye'de en iyi küresel üniversite kategorisinde zirvede yer aldı.



US NEWS sıralamaları belirlerken, küresel araştırma itibarı, uluslararası ilişki düzeyi, uluslararası indekslerde taranan yayın sayısını, toplam atıf, alanla ilgili yayınlanan kitap sayıları ve düzenlenen konferansları dikkate alarak rapor yayımlıyor.