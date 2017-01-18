Aü Öğrencilerinden Müzik Dinletisi

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Devlet Konservatuvarı öğrencileri müzik dinletisi sundu.



Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lise Bölümü Öğrencileri, Bilge Adam Koleji'nde klasik müzik dinletisi sundu. Çocukların sanatla olan bağlarını kuvvetlendirmek, müzik ve sanat ile iç içe vakit geçirmelerini sağlamak, özellikle küçük yaşlardan itibaren klasik müziğe aşina kılmak amacıyla yapılan dinletide ilkokul öğrencilerine klasik müziğin en güzel örnekleri sunuldu.



Etkinlik sonunda Bilge Adam Koleji İlkokul Müdürü Sedat Falay, Akdeniz Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi Müdürü Berrak Emir Yücel'e, Akdeniz Üniversitesi Öğretim Görevlisi Cansu Yılmaz'a ve dinletide görev alan tüm öğrencilere kutlayarak, teşekkür belgelerini takdim etti. - ANTALYA