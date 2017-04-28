Aü'den Sağlık Turizmine Katkı Sağlayacak Proje

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) öğrencisi Okan Kaya, sağlık turizmine katkı sağlayacak "Antalya'da Hastane Turizminin İktisadi Potansiyelinin Değerlendirilmesi" projesi hazırladı.



Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi Okan Kaya, Öğretim Görevlisi Mehmet Önder Okumuş danışmanlığında yürüttüğü "Antalya'da Hastane Turizminin İktisadi Potansiyelinin Değerlendirilmesi" adlı proje ile Antalya'da sağlık turizminin gerçek potansiyelini ortaya çıkarmayı ve sağlık turizminin ekonomiye katkısını artırmayı hedefliyor.



Projelerinin TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklendiğini söyleyen Okan Kaya, amaçlarının alternatif turizm aracı olan hastane turizminin ekonomik potansiyelini ortaya koyarak yapılacak yatırımlara yol göstermek olduğunu söyledi.



Proje süresinin 1 yıl olacağını belirten Kaya, "Sağlık Bakanlığının da özel önem verdiği hastane turizmini geliştirmek ve yaygınlaştırmak için Bakanlık tarafından 2013-2017 Stratejik Eylem Planı hayata geçirildi. Sağlık Bakanlığının hazırlamış olduğu 2013 raporuna göre, 2012 verilerine incelendiğinde Türkiye'de sağlık turizminden en çok payı Muğla, İstanbul ve Antalya'nın aldığı görülmektedir. Bu kapsamda bu çalışmayı yapmaktaki amacımız Antalya'da sağlık turizminin gerçek potansiyelini ortaya çıkarmak, bu potansiyeli kısıtlayan, kullanılmasını olumsuz etkileyen faktörleri tespit etmek ve sağlık turizminin ekonomimize katkısını artırmak için öneriler geliştirmektir" diye konuştu.



Akademik dünyada sağlık turizmi ve medikal turizm tartışmaları sürerken, hastane turizmi terimini literatüre kazandıran Okan Kaya, TÜBİTAK'a 'medikal turizm' terimi yerine 'hastane turizmi' teriminin kullanılmasını öneri olarak sunduklarını da ifade etti. - ANTALYA