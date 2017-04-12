Aü'de Matematik Olimpiyatları'nın 22'incisi Düzenleniyor

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) tarafından her yıl geleneksel olarak yapılan Ulusal Antalya Matematik Olimpiyatları'nın bu yıl 22'incisi düzenleniyor.



Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Akdeniz Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı işbirliği ve Konyaaltı Belediyesi'nin katkıları ile düzenlenen Ulusal Antalya Matematik Olimpiyatları'nın başvuruları 17-28 Nisan 2017 tarihleri arasında başlıyor.



Matematik Olimpiyatları hakkında bilgi veren Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yılmaz Emre, olimpiyatların dünyanın birçok ülkesinde o ülkenin tanınmış Üniversiteleri veya Bilimler Akademisi tarafından yapıldığını söyledi. Olimpiyatların lise öğrencileriyle Üniversite arasında bilimsel bir bağ kurmaya yardım ettiğini belirten Emre, "Matematik olimpiyatlarını düzenlemekteki en önemli amacımız lise öğrencilerine matematiği sevdirmek, bunun yanında matematik alanında yetenekli öğrencileri erken keşfetmek ve üstün yeteneklerini gösterebilme imkanı vererek onları ödüllendirmek istiyoruz" dedi.



Prof. Dr. Emre, "Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi olarak, matematik alanında kendini geliştirmiş üstün zekalı öğrencilerimizi onurlandırıp, kendilerini gösterebilecekleri bir yarışma düzenlemenin, Ülkemizde matematiğin geleceği açısından önemli olduğuna inanıyoruz. Matematik Olimpiyatları, lise öğrencilerinin zor ve düşündürücü sorularla muhakeme yeteneklerini arttırmakta, bilimsel çalışma yeteneği kazandırıp, matematiğin çeşitli konularında derin analizler yapmalarını sağlamaktadır."



Matematikte üstün zekalı öğrencilerin, yeteneklerini gösterebilecekleri bilimsel nitelikteki olimpiyatlar, başka gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında ülkemizde oldukça az olduğunu söyleyen Prof. Dr. Emre, bilim olimpiyatlarının yapılmasında, sadece TÜBİTAK'a değil, üniversitelere de büyük görevler düşmekte dedi.



Türkiye'de bir üniversite tarafından 1996 yılından beri kesintisiz yapılan en eski ve en prestijli olimpiyatlardan biri olan Ulusal Antalya Matematik Olimpiyatı 07 Mayıs 2017 tarihinde düzenlenecek. - ANTALYA