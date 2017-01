Aü Çevre Hizmet Ödülleri-2016 Başvuruları Başladı

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (AKÇAM) tarafından her yıl verilen "Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülleri-2016" başvuruları başladı.



Bu yıl 20'cisi gerçekleştirilecek olan Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülleri her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye, Antalya ve Akdeniz Üniversitesi ölçeklerinin yanı sıra Bilim Hizmet, Bilim Hizmet Teşvik ve Özel Ödül kategorilerinde, bir önceki yıl içinde çevre değerlerinin korunması ve geliştirilmesine hizmet etmiş kişi, kurum ve kuruluşlara verilecek.



Çevre değerlerini koruyup geliştirmenin en etkin yolunun iyiyi ödüllendirmek olduğunu söyleyen AKÇAM Müdürü Prof. Dr. Can Ertekin, "Bugüne kadar Türkiye ölçeğinde 31 ödül, Antalya Ölçeğinde 38 ödül, Akdeniz Üniversitesi ölçeğinde 22 ödül, 14 Özel Ödül, 25 Bilim Hizmet Ödülü ve 2 Bilim Teşvik ödülü olmak üzere toplam 132 ödül verildi. Gelin katkılarınızla iyi örnekleri ön plana çıkararak çevre değerlerimize sahip çıkalım. Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülleri-2016 için örnek adaylar önerelim" dedi.



Başvuru süresinin 10 Mart 2017 tarihinde sona ereceğini belirten Prof. Ertekin, "Akdeniz Üniversitesi Ölçeği, Antalya Ölçeği, Türkiye Ölçeği (Kamu kurumları, Özel sektör) Bilim Hizmet Ödülü, Bilim Hizmet Teşvik Ödülü, Özel Ödül ölçeklerinde çevre ve ekoloji değerlerinin korunması ve geliştirilmesine hizmet etmiş kişi, kurum ve kuruluşlar hakkında hazırlayacağınız öneri dosyalarını bize ulaştırmanız yeterlidir. Değerlendirmeler sunulan gerekçeli dosyaların incelenmesi üzerinden yapıldığından, önerilerin dosya ile yapılması gerekmekte" diye konuştu. - ANTALYA