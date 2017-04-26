Anadolu Üniversitesi (AÜ) Batı Avrupa Programları öğrenci seçme sınavı başvuru kayıtları başladı.



Başvurular, 26 Mayıs'a kadar internet üzerinden çevrim içi olarak yapılabilecek.



AÜ Batı Avrupa Bürosu Yükseköğretim Programları Görevlisi Serap Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sınavın Almanya, Belçika, Hollanda, Fransa, İsviçre, Avusturya ve İngiltere'deki 12 sınav merkezinde gerçekleştirileceğini ifade etti.



Avrupa'daki öğrencilerin, bu programlar ile evinden ve işinden ayrılmak zorunda kalmadan 30 yıldır Türkçe yükseköğretim hizmeti alabildiğini hatırlatan Kurt, "Avrupa'da yerleşik lise ve dengi okul mezunu, Türkçe bilen herkesin katılabileceği öğrenci seçme sınavı sonucunda başarılı olanlar, AÜ Açık Öğretim Sistemi fakültelerine kayıt hakkı kazanabilecek." dedi.



Kurt, üniversitenin Batı Avrupa Programları'nda işletme, iktisat, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, Türk dili ve edebiyatı, sosyoloji, halkla ilişkiler ve reklamcılık, uluslararası ticaret ve lojistik yönetimi, dış ticaret ve ilahiyat bölümleri olmak üzere, 10 farklı alanda 2 yıllık önlisans ile 4 yıllık lisans programları olduğunu dile getirdi.



"Meslek lisesi mezunlarına sınav zorunluluğu getirildi"



Türkiye'deki meslek lisesi mezunlarının önceki yıllarda 2 yıllık programlara sınavsız kesin kayıt yaptırabildiğini ifade eden Kurt, 2017-2018 eğitim yılında bunun sona erdiğini ve meslek lisesi mezunlarına da öğrenci seçme sınavına katılma zorunluluğu getirildiğini söyledi.



Başvuruların internet üzerinden çevrim içi olarak yapılabileceğini kaydeden eden Kurt, şunları belirtti:



"Başvurular 'www.anadolu-uni.de' internet adresi üzerinden çevrim içi olarak yapılmaktadır. Seçme sınavına katılmak üzere başvuru işlemini tamamlayan adaylar başvuru çıktısı ve sınava katılım gideri ödeme belgesini Köln'de bulunan Avrupa İrtibat Bürosuna gönderdikleri takdirde sınava yerleştirilecek. Seçme sınavına katılacak adayların başvuru sırasında sistemden çıktısını alacakları belgelerin dışında başka herhangi bir belge hazırlamalarına gerek yoktur. 26 Mayıs Cuma günü mesai saati sonuna kadar başvuran öğrenci adayları, 08 Temmuz Cumartesi günü 7 Avrupa ülkesindeki 12 değişik sınav merkezinde yapılacak seçme sınavına katılabilecek."



Kurt, konuyla ilgili "www.anadolu-uni.de" internet adresinden ayrıntılı bilgi alınabileceğini belirtti.