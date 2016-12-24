atv Yayın Akışı (24 Aralık Cumartesi)

atv, Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde Türkiye'de yayın yapan ulusal televizyon kanalıdır. atv'nin genel yayın yönetmeni Metin Ergen'dir. 11 Kasım Cuma günü TV8 ekranlarında hangi programlar olacak? atv, Türkiye'de 90'lı yıllar da "devlet televizyonu" tekelinin Turgut Özal'ın girişimiyle kırılması ile devlete ait televizyon alanın özel kesime açılması sonrası[2] birçok kanallı birlikte 1993 yılında Dinç Bilgin tarafından kurulmuş ve 2002 yılında Ciner Medya Grubu'na geçmiştir. 2007 yılından, 2013 yılına kadar Çalık Holding'e bağlı olarak yayın hayatını sürdürmüştür. Halen Turkuvaz Medya Grubu'na bağlı olarak yayınlarını sürdürmektedir. 2007 yılında gerçekleştirilen ihale sonucu atv ve Sabah Gazetesi'nin sahibi Merkez Yayıncılık, Çalık Holding'in sahibi olduğu Turkuvaz A.Ş.'ye satılmıştır. 16 Ekim 1997 tarihinde Avrupa'daki Türklere yönelik yayın yapan "atv Avrupa" açılmıştır. ATV, 4 Eylül 2013'ten itibaren 16:9 geniş ekran formatına geçmiştir. Peki 24 Aralık Cumartesi günü atv izleyicileri neler izleyecek?

07.30 atv'de Hafta Sonu

10.00 Bebek Firarda

12.00 Buz Devri

13.45 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

16.00 Örümcek Adam

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kertenkele

23.45 Örümcek Adam

02.05 Buz Devri

03.15 Aşk ve Mavi

05.50 Bebek Firarda