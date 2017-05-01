Atv ile Uçuruma Yuvarlanan Üniversite Öğrencisi Ağır Yaralandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, dağlık alana gezmeye çıkan üniversite öğrencisi ATV ile 30 metrelik uçuruma uçtu. Üniversite öğrencisi itfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle ağır yaralı olarak kurtarıldı.



Kaza, saat 15.00 sularında Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Başkarcı Mahallesi Karkesen mevkisindeki dağlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arkadaşlarıyla dağlık alana ATV ile gezmeye çıkan Pamukkale Üniversitesi 4'üncü sınıf öğrencisi Sergen Keleş (23), frene basmak yerine gaza basınca 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Keleş, ATV'den yaklaşık 15 metre yolun aşağısında bulunan ağaçların olduğu alana savrulurken, ATV ise 30 metre aşağıda bulunan dereye uçtu.



"Arkadaşlarının kalp masajı onu hayata döndürdü"



Kaza sonrası kalbi duran Keleş'e yanındaki arkadaşları, ilk önce kalp masajı yaparak onu tekrar hayatta tutmaya çalıştı. Daha sonra arkadaşları hemen durumu 112 Acil Servise bildirdi. Olay yerine polis, sağlık, AFAD ve Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler, 23 yaşındaki gencin kurtarılması için seferber oldu. Keleş'in hayatta kalması için sağlık ekipleri kalp masajı yaparken, itfaiyenin arama kurtarma ekibi sedyeyi iple aşağıya indirdi. Daha sonra itfaiye ekipleri yaralıyı hemen kurtararak, ambulansa götürdü. Kalbi ambulansta duran Keleş'e yapılan müdahaleyle tekrar hayata döndüğü belirtildi.



Durumu ağır olan genç, ambulansla Servergazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Öte yandan yaralı Sergen Keleş'in aslen Mardinli olduğu ve Mersin'de oturduğu öğrenildi. - DENİZLİ