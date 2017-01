Attder'den Kan Bağışı Kampanyası

Elazığ'da Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneğince (ATTDER) kan bağışı kampanyası başlatıldı.



ATTDER Doğu Anadolu Bölgesi Koordinatörü Timur Gök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dernek olarak tüm Türkiye'de kan bağışı kampanyası başlattıklarını belirterek bu kampanyanın bir ayağını da Elazığ'da gerçekleştirmekte olduklarını söyledi



Öğretmenevi önünde konuşlanan Kızılay tırı aracılığıyla vatandaşlardan ve dernek üyelerinden kan bağışı aldıklarını ifade eden Gök, Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık'ın çağrısı üzerine kan verme etkinliği başlattıklarını dile getirdi.



Kan bağışı kampanyasının cuma gününe kadar devam edeceğini belirten Gök, "Kan acil değil sürekli ihtiyaçtır sloganını her zaman dile getiriyoruz. Ülkemizde her 4 saniyede bir ünite kana ihtiyaç vardır. Türk Kızılayı'na verilen her bir ünite kan 3 kişiye yaşam olmaktadır." dedi.



Gök, vatandaşların ve acil tıp teknisyenlerinin kampanyalarına gereken desteği verdiklerini ifade ederek duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.