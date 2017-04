Attan Düşen Binici Yaralandı

EDİRNE'de Hıdrellez ve Kakava Şenlikleri'nde yapacakları at yarışlarına hazırlanan amatör binicilerin kendi aralarında yaptığı yarışmada 19 yaşındaki Orhan Mermi, attan düşerek yaralandı.



Edirne'de 5 Mayıs günü yapılacak Hıdrellez Kakava Şenlikleri'nde Roman vatandaşlar düzenlenen at yarışlarına katılacak. Kakava Şenlikleri'nde geleneksel hale getirilen at yarışlarına hazırlanan yarışmacılar Edirne Kapalı Cezaevi arkasındaki alanda antrenman yaparak kendi aralarında at yarışmaları düzenledi. Hiçbir önlem alınmadan kasksız atların üzerine binen yarışmacılar, kıyasıya yarışırken, izleyenler heyecanlı anlar yaşadı.



Binicilerden Orhan Mermi, yarış esnasında dengesini kaybederek at üzerinden düştü. Yerden kendi imkanlarıyla kalkan Mermi, hafif yaralandı. Ata binmeyi çok sevdiğini ve Kakava Şenlikleri'nde yarışlara katılarak birinci olmak istediğini söyleyen Mermi, "At güzel koşuyordu ama ben üstünde duramadım, çok hızlıydı ve beni üzerinden attı. Ayağımda acı var, elim kesildi ama korkmuyorum. Olur böyle şeyler" dedi.



Edirne Belediyesi'nin Hıdrellez ve Kakava Şenlikleri haftasında düzenlediği at yarışlarına katılıp dereceye girenlere yarım ve çeyrek altın ile yarışa katılan her at sahibine de ikişer balya saman veriliyor.



