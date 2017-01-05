Mustafa Kemal Üniversitesi Hatay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından "ATT'lerle Yeni Doğanda Resüsitasyon" semineri verildi.



MKÜ Rektörlüğü Konferans Salonunda gerçekleşen etkinlikte konuşan Hatay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür Doç. Dr. Tülin Durgun Yetim, Paramedik ve Acil Tıp Teknisyenleri (ATT) ölümle yaşam arasındaki ince çizgide yaşama elini uzatan sarı melekler olarak gördüklerini söyledi. Doç. Dr. Yetim, "Ülkemiz zorlu bir süreçten geçmekte. Bir yandan etrafımızı saran ateş, diğer yandan terörizm bu vesile ile sağlık çalışanlarına büyük görevler düşmekte. Çok zorlu süreçlerden geçtiğimizin farkındayız. Sizler bu sağlık zincirinin temel taşlarısınız. Enfeksiyon riski ile karşı karşıyasınız, travma riskine karşı karşıyasınız, darp riski ile karşı karşıyasınız. Ama ben biliyorum ki, sizlere o kadar çok güveniyorum ki ve izliyorum izlediğim kadarıyla da sağlık çalışanları kesinlikle fragman değil paramedikler, ATT'ler bu sağlık sektörünün baş aktörüdür. ATT, Parametrik olarak özellikle de sağlık çalışanları olarak sosyokültürel seviyesinin ne olduğunu bilmediğimiz bir çok insanla karşı karşıya kalmaktayız. Özelikle giyim, kıyafet konularında dikkatli olmanızı, temiz görünmesini, düzgün konuşmanızı, inanlarla diyaloglarınızı çok iyi şekilde geliştirmenizi istiyoruz. Özellikle sizlerin çok iyi bir psikiyatrist olmanızı bekliyoruz. Hasta geldiği zaman veya hastaya gittiğiniz zaman sizler, ilk aşamada koordinasyonu çok iyi yapabilmeli, oradaki hasta ve hasta yakınlarını çok iyi sakinleştirebilmelisiniz. Bağıra çağıra konuşmalarınız orada bekleyen insanları veya yardım bekleyen insanları çok tedirgin edecektir. Özellikle konuşmanıza ve davranışlarınıza çok dikkat etmeniz gerekmektedir. Sizleri ne olarak görüyorum biliyor musunuz, sizler ölümle yaşam arasındaki o ince çizgide yaşama elini uzatan sarı meleklersiniz. Sizler yaşamın anahtarlarısınız" dedi.



Acil Tıp Teknisyenleri Akdeniz Bölge Koordinatörü Abdullah Baltacı ise derneklerinin 2006 yılında kurulduğunu beliterek, "Acil Tıp Teknisyenleri Derneği 2006 yılında hayat kurtarmak ekip işidir sloganıyla kurulmuş bir dernektir. 2006 yılından bu yana yurt içinde çeşitli paneller, seminerler, sempozyumlar, sosyal aktiviteler ve bir çok organizasyonlar düzenlemeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından katılımcılara plaket verildi. - HATAY