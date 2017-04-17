Atso ve Baro Arasında Eğitim Protokolü

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Antalya Barosu, eğitim alanında işbirliği protokolü imzaladı.



ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin ile Antalya Baro Başkanı Polat Balkan'ın imza attığı protokol töreninde ATSO Başkan Yardımcısı Mustafa İssi, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Hüseyin Barut, Antalya Barosu eski Başkanı Zafer Köken ve Baro Yönetim Kurulu Üyeleri de bulundular.



Eğitim ile Türkiye'ye örnek Odayız



Yapılan protokolün Baro ve ATSO'nun önemli bir işbirliği adımı olduğunu belirten ATSO Başkanı Davut Çetin, "ATSO olarak kişisel ve mesleki eğitim konusuna özel önem veren ve bu konuda yoğun olarak çaba sarf eden bir kurumuz. Bugün gelinen noktada da mesleki ve kişisel eğitimde, mesleki sertifikasyonda tüm Türkiye'deki Odalara örnek gösterecek bir kalite düzeyindeyiz. Bu başarı, uzun soluklu ve planlı bir çalışmanın ürünüdür" şeklinde konuştu.



19 yılda 46 bini aşkın sertifika verildi



ATSO'nun eğitim programlarının düzenli olarak 1998 yılından itibaren verilmeye başlandığını belirten Başkan Davut Çetin, "2010 yılına geldiğimizde çıtamızı daha yukarı taşıma ihtiyacı doğdu ve o günden bu yana eğitim faaliyetlerimizi 'ATSO Akademi' adını verdiğimiz bir kurumsal yapı altında yürütüyoruz. Bu kurumsal yapı ile de 'Hayat boyu Öğrenmeye' destek olmak vizyonuyla sürekli daha iyiyi hedefliyoruz" dedi.



ATSO'nun eğitim faaliyetlerine başladığı 1998 yılından bugüne kadar 46 bin 247 kişinin yararlandığını ifade eden Başkan Davut Çetin, "Odamız bünyesinde bugüne kadar neredeyse Gazipaşa ilçemizin nüfusu kadar kişiye eğitim verildi. Her yıl bu rakamın üzerine koyarak devam ediyoruz. Son olarak 2016 yılında düzenlediğimiz 102 eğitimden 2 bin 654 kişi yararlandı. Bu eğitimlerden aldığımız memnuniyet oranı da yüzde 90'ın üzerinde gerçekleşti. Bu rakamlar doğru eğitimleri doğru şekilde verdiğimizi gösteriyor."



Kaynakçıdan bankacıya kadar herkese hitap eden eğitimler



ATSO Akademi çatısı altında verilen eğitimler ile çok geniş kitlelere hitap ettiklerini vurgulayan Başkan Davut Çetin, "Sanayide kaynakçılık yapan arkadaşımızdan üst düzey yöneticiye, su tesisatçısından bankacıya kadar farklı alanlarda hizmet veren tüm üyelerimiz ve çalışanları için eğitim programları düzenliyoruz. Eğitim programlarımızı üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda sürekli yeniliyor ve günceli takip ediyoruz. Ekonomi çarklarını döndüren insanlarımıza ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim vererek kentimizde üretilen katma değeri artırmayı hedefliyoruz. Yaptığımız çalışmaların üyelerimizde karşılık bulması, ilgiyle izlenmesi bizleri mutlu ediyor, motivasyonumuzu artırıyor" ifadelerini kullandı.



Protokol zenginlik katacak



ATSO ile Baro arasında imzalanan protokol ile iki kurumun birbirine zenginlik katacağını dile getiren Başkan Davut Çetin, "İmzalayacağımız protokol ile Antalya Baromuza bağlı avukatlarımızın bilgi birikimlerini ATSO Akademinin eğitim havuzuna dahil edeceğiz. Talep ettiğimiz, uzmanlık gerektiren konularda Baromuz bize ücretsiz eğitimci desteği sağlayacak. Baro'da çalışan arkadaşlarımız da eğitimlerimizden ücretsiz faydalanma imkanına sahip olacaklar" dedi.



Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın eğitime verdiği öneme vurgu yapan Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan, "Yapılan bu protokol ile hem Baromuz hem de ATSO karşılıklı bir fayda sağlayacak. Antalya'nın iki büyük STK'sı olarak bu işbirliği anlaşması da umarım bir başlangıç olacak ve daha büyük işbirliklerinin müjdecisi olacaktır" şeklinde konuştu. - ANTALYA