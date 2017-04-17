Atso ile Antalya Barosu Arasında Eğitim Protokolü

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Antalya Barosu, eğitim alanında iş birliği protokolü imzaladı.



ATSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin ile Antalya Baro Başkanı Polat Balkan'ın imza attığı protokol töreninde, ATSO Başkan Yardımcısı Mustafa İssi, yönetim kurulu sayman üyesi Hüseyin Barut, Antalya Barosu eski Başkanı Zafer Köken ve baro yönetim kurulu üyeleri de bulundular.



Yapılan protokolün baro ve ATSO'nun önemli bir iş birliği adımı olduğunu belirten ATSO Başkanı Davut Çetin, "ATSO olarak kişisel ve mesleki eğitim konusuna özel önem veren ve bu konuda yoğun olarak çaba sarf eden bir kurumuz. Bugün gelinen noktada da mesleki ve kişisel eğitimde, mesleki sertifikasyonda tüm Türkiye'deki odalara örnek gösterecek bir kalite düzeyindeyiz. Bu başarı, uzun soluklu ve planlı bir çalışmanın ürünüdür." dedi.



ATSO'nun eğitim programlarının düzenli olarak 1998 yılından itibaren verilmeye başlandığını ifade eden Çetin, artık eğitim faaliyetlerini ATSO Akademi adını verdikleri bir kurumsal yapı altında yürüttüklerini bildirdi. Çetin, ATSO'nun eğitim faaliyetlerine başladığı 1998 yılından bugüne kadar 46 bin 247 kişinin yararlandığını kaydetti.



Protokolle iki kurumun birbirine zenginlik katacağını ifade eden Çetin, "İmzalayacağımız protokolle Antalya Baromuza bağlı avukatlarımızın bilgi birikimlerini ATSO Akademi'nin eğitim havuzuna dahil edeceğiz. Talep ettiğimiz, uzmanlık gerektiren konularda baromuz bize ücretsiz eğitimci desteği sağlayacak. Baroda çalışan arkadaşlarımız da eğitimlerimizden ücretsiz faydalanacaklar." dedi.



Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan, "Yapılan bu protokol ile hem baromuz hem de ATSO karşılıklı bir fayda sağlayacak. Antalya'nın iki büyük sivil toplum kuruluşu olarak bu iş birliği anlaşması umarım bir başlangıç olacak ve daha büyük işbirliklerinin müjdecisi olacak.." açıklamasında bulundu.