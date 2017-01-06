Atso'da Turizm Masaya Yatırıldı

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Duran ve Yönetim Kurulu Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin'i ziyaret etti.



ATSO Başkanı Davut Çetin, POYOD Başkanı Hakan Duran ve Yönetim Kurulu üyelerini ağırladı. ATSO Başkan Yardımcısı Yusuf Hacısüleyman, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Hüseyin Barut, Yönetim Kurulu Üyeleri Ayhan Kızılsavaş ve Ethem Tayfun Kavukçu'nun da katıldığı görüşmede turizm sektörünün 2017 yılından beklentileri konuşuldu.



"Herkes turizm tanıtım elçisi gibi çalışmalı"



Yeni seçilen POYD Başkanı Hakan Duran ve yönetimini tebrik eden Başkan Davut Çetin, kurula çalışmalarında başarılar diledi. Duran ve yönetiminin turizm için zor bir dönemde göreve geldiğini ifade eden Başkan Davut Çetin, "Türkiye ve dünyada gerçekleşen terör olayları turizmi doğrudan etkiliyor. Turizm sektöründe global bir olumsuzluk var. Ancak Antalya olarak önümüze bakıyoruz. Özellikle Rusya pazarında 2017'de 2016'ya göre yükseliş beklentisi içerisindeyiz. İbreyi tüm pazarlarda yükseliş yönüne çevirmek için bu sene önemli bir tanıtım atağı ve imaj çalışması yapmak durumundayız. İngiltere'den Hindistan'a kadar yapılacak olan turizm fuarlarında Antalya'yı anlatıp turizmin hak ettiği yere gelmesi için canla başla çalışacağız. İş adamından öğrenci çocuklarımıza kadar bu kentin her bir ferdinin birer turizm tanıtım elçisi gibi çalışması gerekiyor. Sivil toplum kuruluşları olarak bu zor dönemde hep birlikte ortak bir vizyon doğrultusunda yürümeliyiz" şeklinde konuştu.



Duran: "İşbirliğine hazırız"



Antalya ekonomisinin zor günlerden geçtiğini söyleyen POYD Başkanı Hakan Duran, bu süreç içerisinde en çok turizmde kayıp yaşandığını söyledi. 2016 yılında Antalya'nın turizm istatistiklerinin geri gitmesinin yalnızca turizmciler için değil kentte yaşayan herkesi olumsuz etkilediğini ifade eden Duran, "Geçtiğimiz sene bu gerilemeden dolayı 70 bin civarında istihdam kaybı yaşandı. Bu bile Antalya'nın 1 yılda ne kadar büyük bir kayıp yaşadığını gösteriyor. Umuyorum yaptığımız çalışmalarla 2017'de bu olumsuz tabloyu yeniden olumlu yöne çevireceğiz" dedi.



ATSO ve POYD olarak işbirliği içerisinde çalışmalar yapmaya hazır olduklarını dile getiren Başkan Duran, "Antalya'nın tanıtıma en çok ihtiyacının olduğu bu dönemde birlikte adımlar atmaya her zaman hazırız. 2017 yılının turizm ve kent ekonomisi açısından iyi geçmesi en büyük arzumuz. Umarız el birliği ile bunu başaracağız" ifadelerini kullandı. - ANTALYA