Atso Başkanı Çetin: "Ocak Ayında 13 Yılın Aylık Enflasyon Rekoru Kırıldı"

Ocak ayı enflasyon rakamlarını değerlendiren Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, "Ocak ayında 13 yılın aylık enflasyon rekoru kırıldı" dedi.



ATSO Başkanı Davut Çetin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ocak ayı enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 2017 Ocak ayı enflasyonunun bir önceki aya göre TÜFE'de yüzde 2,46, yurt içi ÜFE'de yüzde 3,98 olarak açıklandığını kaydeden Çetin, "Yıllık enflasyon ise tüketici fiyatlarında yüzde 9,22, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 13,69 olarak gerçekleşmiştir. Aylık enflasyonda 13 yılın rekoru kırılmış, gelişmiş ülkelerdeki yıllık enflasyon oranı bir ayda geçilmiştir. Kur artışı nedeniyle girdi maliyetlerindeki artışın çift haneli enflasyona yol açabileceğine önceki aylarda dikkat çekmiş ve bu konuda daha kararlı bir duruş gösterilmesini talep etmiştik. Merkez Bankasının bu yöndeki önlemlerinin gecikmeli olarak geçen hafta başlaması kur artışını ve enflasyonist etkisini büyütmüştür. Gecikmeye rağmen atılan adımların döviz üzerinde bir miktar frenleyici etki yapması olumludur. Merkez Bankası enflasyonda artış olacağını ve Mart ayında çift haneye yaklaşacağını öngörmüş, fakat enflasyondaki mevcut artış daha hızlı ve yüksek oranlı gerçekleşmiştir. İhracatta ve turizmde kur artışıyla kazanmak istediğimiz fiyat avantajını enflasyonla kaybettiğimiz görüyoruz. Diğer taraftan kur-enflasyon-faiz döngüsü de devam etmektedir" dedi.



"Güven artırıcı yapısal önlemler bekliyoruz"



"TÜİK'in enflasyon sepetinde gıda payını yüzde 21.7'ye düşürmesi aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşmasını önlemiş, fakat yüksek artışı frenleyememiştir" diyen Çetin, "Döviz kurundaki artışın önümüzdeki aylarda da enflasyona yansımaya devam edeceğini söyleyebiliriz. Henüz reel sektör iç talepteki durgunluk karşısında maliyetlerini fiyatlara tam olarak yansıtamamaktadır, dolayısıyla enflasyonun seyri büyümeye de bağlı olarak değişecektir. Şu aşamada en önemli konu büyüme ve enflasyon beklentilerinin birlikte bozulması, tüketici ve reel sektör güvenin düşmesidir. Bu nedenle ekonomi yönetiminden güven artırıcı yapısal önlemlere ağırlık vermelerini bekliyoruz" ifadelerini kaydetti.



"Enflasyonda Antalya ürünleri yine öne çıktı"



Aylık enflasyonu yükselten etkenlerde Antalya ürünlerinin öne çıktığını kaydeden ATSO Başkanı Çetin, "Gıda gurubu enflasyona 1.39 puan katkı yapmıştır. Aylık olarak en yüksek artış gösteren seçilmiş maddeler yüzde 92,71 ile kabak, yüzde 79,37 ile patlıcan ve yüzde 74,34 ile salatalık olurken, en fazla düşüş gösteren seçilmiş maddeler yüzde 13,80 ile ceket (kadın için), yüzde 13,30 ile kazak (erkek için) ve yüzde 12,83 ile kaban yünlü (erkek için) olmuştur. Ancak bu artışlar mevsimsel olup, yıllık enflasyonda temel etken değildir. Yıllık enflasyonda ulaştırma grubu, yani akaryakıt ve taşıma ücretleri gıdadan daha fazla etki yapmıştır. Yıllık enflasyonu artıran diğer önemli kalem ise alkollü içki ve sigara fiyatlarındaki artıştır. Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Ocak ayında endekste yer alan gruplardan sağlıkta yüzde 4,66, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 4,25, ulaştırmada 3,24 ve eğlence ve kültürde yüzde 2,39 artış gerçekleşmiştir. Önümüzdeki süreçte ilaç sektöründe yapılacak kur güncellemesinin de sağlık harcama grubu enflasyonuna artırıcı yönde etki yaratacaktır" dedi.



"Enflasyonda en yüksek aylık artış gıda ve alkolsüz içecekler grubunda"



Ana harcama gruplarında en yüksek artış yüzde 6,37 ile 'gıda ve alkolsüz içecekler' grubunun oluşturduğunu belirten Çetin, "Giyim ve ayakkabı grubunda yüzde 6,99 oranında düşüş gerçekleşmiştir. Yıllık bazda enflasyondaki en fazla artış yüzde 22,90 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 15,61 ile ulaştırma ve yüzde 12,74 ile çeşitli mal ve hizmetler gruplarında gerçekleşmiştir. Yİ-ÜFE'de, sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 6,58 artış, imalat sanayi sektöründe yüzde 3,87 artış, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 4,12 artış ve su sektöründe yüzde 3,72 artış olarak gerçekleşmiştir. Petrol fiyatlarının küresel fiyat artışı ve kur artışıyla birlikte enflasyonda etkili olmaya başladığı görülmektedir. Bir önceki aya göre endekslerin en fazla artış gösterdiği alt sektörler; ham petrol ve doğal gaz (yüzde 29,26), kok ve rafine petrol ürünleri (yüzde 12,00), ana metaller (yüzde 7,61) alt sektörleridir. Buna karşılık tütün ürünleri yüzde -2,29 ile bir ay önceye göre endekslerin düştüğü tek alt sektör olmuştur" açıklamasında bulundu.



Batı Akdeniz'de aylık ve yıllık enflasyon Türkiye ortalamasının üzerinde



Batı Akdeniz'de TÜFE oranının, aylık bazda yüzde 2,51 ve yıllık bazda yüzde 9,68 olarak gerçekleştiğini kaydeden Çetin, "TR61 Bölgesi (Antalya-Isparta-Burdur), 26 bölge arasında aylık enflasyonda 17., yıllık enflasyonda ise 12.sırada yer almıştır. Bu oranlara göre Antalya, Isparta ve Burdur illerini kapsayan Batı Akdeniz Bölgesi'nin, aylık ve yıllık değerlendirmede Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu görülmüştür. Bölgede ana harcama grupları itibariyle bir ay önceye göre en yüksek artış yüzde 6,48 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda görülürken en fazla düşüş ise yüzde 5,28 ile giyim ve ayakkabı grubunda görülmüştür. Yıllık enflasyonda ise en fazla artış yüzde 22,89 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 16,89 ile ulaştırma ve yüzde 13,44 ile çeşitli mal ve hizmetler gruplarında görülmüştür" değerlendirmesinde bulundu. - ANTALYA