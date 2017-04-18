Atso Başkanı Çetin, Matso'yu Ziyaret Etti

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Meclis Başkanı Süleyman Özer ve beraberindeki heyet ile Manavgat Ticaret ve Sanayi Odasını (MATSO) ziyaret etti.



Çetin ve beraberindeki heyet, MATSO Başkanı Ahmet Boztaş ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından karşılandı.



MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Boztaş, ATSO heyetini misafir etmekten onur duyduklarını belirterek, iki oda arasında ilişkilerin daima çok iyi olduğunu söyledi.



ATSO Başkanı Davut Çetin ise oda olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler vererek, yurt içi ve yurt dışına yönelik yaptıkları fuar çalışmalarını anlattı.



MATSO'nun bölgenin en iyi çalışan odalardan birisi olduğunu belirten Çetin, Başkan Ahmet Boztaş ve yönetimini tebrik etti.