Atso Başkanı Çetin: "381 Lira Staj Ücreti Düşük"

ATSO Başkanı Davut Çetin, "381 lira staj ücreti düşük. Hem bunun artması gerekiyor hem de devlet desteğinin artırılması gerekiyor" dedi.



Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan ATSO Başkanı Davut Çetin, anayasanın bir milletin ortak sesi olduğunu belirterek, "16 Nisan referandumu yaklaşık 50 milyon seçmen katılımıyla gerçekleşti. Halkımız demokratik bir olgunlukla oyunu kullandı. Maalesef referandumun ardından mühürsüz oy tartışması başladı. Basit bir oylamada böyle bir hata olmamalıydı. Bu noktada önemli olan referandum sonucu değil, halkın güven duygusunun zedelenmemesidir. Diğer taraftan güvenlik kurumları, eğitim kurumları, dini kurumlar, yargı ve medya siyasi taraf olmamalıdır. Sivil toplum ve medya gerginliğin tarafları olmamalı, tam tersine uzlaşma için uyarı görevini yerine getirmelidir. Ben, ilk günden bu yana neredeyse her mecliste uzlaşma konusunu dile getirdim. 16 Nisan referandumu, toplumsal uzlaşma ihtiyacını bir kere daha ortaya koymuştur. Anayasa bir milletin ortak senedidir, mutlaka uzlaşmaya dayanmalıdır. Türkiye bir şekilde hak ve hukuka saygıyı üstün tutmak zorundadır. Herkes herkesin fikrine, siyasi görüşüne, hakkına saygılı olmak zorundadır. Huzur ve kalkınma için demokrasiyi başarmamız gereklidir. Demokrasiden vazgeçemeyiz, çünkü demokrasi insan hak ve onurudur. Hepimiz onurumuzla, özgürce, kardeşçe, huzur içinde yaşamak istiyoruz. Bu yönde yapıcı ve olumlu ilerleme görmeyi diliyorum" ifadelerini kaydetti.



"Türkiye'de 16-17 yaşında evlenen genç kız sayısı 27 bin 637"



Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) yeni açıkladığı verilere göre geçen yıl Türkiye'de 16-17 yaşında evlenen genç kız sayısının 27 bin 637, Antalya'da bu sayının 412 olduğunu ifade eden Başkan Çetin, "16-17 yaşında evlenen kız çocuk sayısı 27 bin 637 iken, erkek çocuk sayısı sadece bin 300'dür. Bu da sorunun bir cinsiyet sorunu olduğunu göstermektedir. Oranlar doğu ve güneydoğuda yüksek, fakat batı illerinde de bazı yerlerde yüksek olduğunu görüyoruz. Lise çağında evlilik çok istisnai bir şey olmalıdır, bütün toplum bu konuda daha duyarlı olmalıdır" diye konuştu.



"381 lira staj ücreti düşük"



İş adamları olarak sanayide çalışan çocuklara ve çıraklara önem vermek zorunda olduklarını belirten ATSO Başkanı Davut Çetin konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Ülkemizde 15-17 yaş arasında okumayıp çalışan 700 bin çocuk ve genç bulunuyor. Bu yaşta 110 bin çocuk ise işsiz, iş arıyor. Türkiye'de bazı sektörlerin gelişmesinde çıraklık önemli rol oynamıştır. Eskiden çocuklar mutlaka iş öğrensin ve boş kalmasın diye çırak olarak bir ustanın yanına verilirdi. Şimdi çırak bulunamıyor. Gençlerin bir kısmı internet kafelerde veya bilgisayar başında. Okul bitiren, saha eğitimi almadığı zaman bir iş bilmeden mezun oluyor. Bu nedenle mesleki eğitime ve çıraklık eğitimine memleket meselesi olarak bakmalıyız. 2017 yılı için stajyer ücreti 381 TL olarak belirlendi. 20'den az personel çalıştıran küçük işletmeler için staj ücretinin üçte ikisini devlet karşılayacak. Büyük işletmelerde ücretin üçte birini devlet karşılıyor. Sigorta primi asgari ücretin yarısı üzerinden devlet tarafından karşılanacak. Bu destekler İşsizlik Sigortası Fonundan İŞKUR tarafından ödenecek. 381 lira staj ücreti düşük. Hem bunun artması gerekiyor hem de devlet desteğinin artırılması gerekiyor. Artık herkesin düz lise ve üniversitede sosyal bilim okuması yerine çıraklığın, teknisyenliğin gelişmesi, gençlerin yeni teknoloji alanlarında okuma ve çalışması özendirilmelidir."



"Dört gençten biri işsiz diyorduk, böyle giderse 3 gençten birisi işsiz kalacak"



Haftaya 1 Mayıs Emek Bayramı olduğunu anımsatan Çetin, "Dünyada artık çalışmak değil, zenginlik övülüyor. Medyada sadece siyasetçiler, şirketler, iş adamları, magazin ve futbol yıldızları var. Oysa bizim, gençlere emeğiyle, aklıyla, doğruluk ve dürüstlükle çalışmanın değerli olduğunu göstermemiz gerekir. Herkes şöhret veya yıldız olmak zorunda değildir. Önemli olan işini severek, mutlu olarak yapmaktır. Sokakları süpüren, çöpleri toplayan işçilerin, tarlada, serada çalışan işçi ve köylülerin emeğinin değerini unutmamalıyız. Emeğin değerini ve bununla birlikte işsizlik sorununu daha fazla konuşmamız gerekiyor. Ocak ayında işsiz sayısı 4 milyona yükseldi. Tarım dışı genç işsizliği yüzde 27'ye ulaştı. Dört gençten biri işsiz diyorduk, böyle giderse 3 gençten birisi işsiz kalacak. Üstelik bu rakamlara iş aramayan gençler dahil değil. Hükümet bu konuda istihdam seferberliği başlattı, Oda olarak biz de kampanyaya katıldık" dedi.



"Antalya, İstanbul'dan sonra istihdam oluşturan ikinci il oldu"



Antalya'da turizm sezonu nedeniyle 150 bin civarında istihdam artışı olacağını söylediklerini ifade eden ATSO Başkanı Davut Çetin, yapılan açıklamalara göre Nisan ortasına kadar SGK'ya kayıtlı istihdamda ülke genelinde 700 binden fazla artışın göründüğünü belirtti. Çetin, "Antalya, bu süreçte İstanbul'dan sonra en çok istihdam oluşturan ikinci il oldu. Bizim öngördüğümüz rakamlar da doğru çıktı. İstihdam seferberliği başladığında milyonlar sözü veren kuruluşlarımız oldu. Şimdi onlardan ses çıkmıyor. Daha önce de söyledim, Türkiye'de yatırımlar altyapıya ve enerjiye kaydığı için istihdam artışı yetersiz kalıyor. Önceki yıllarda teşvikli yatırımların yarısına yakını imalat sanayiye yapılıyordu, şimdi bu oran dörtte bire düşmüş durumda" diye konuştu.



"Bürokrasinin hazırladığı 2015-2018 sanayi strateji belgesi çok yetersizdir"



İngiltere'nin yeni hükümetinin sanayi politikası belgesi hazırladığını belirten Çetin, İngiltere'nin 8 öncelikli yatırım alanı belirlediğini ve bunu internette anketlerle halkın görüşüne açtığını söyledi. Davut Çetin, "Bunu burada paylaşayım ki, örnek olsun; temiz enerji teknolojisi ve elektrik pili, robotik, yapay zeka, otonom veya sürücüsüz taşıt, uydu-uzay teknolojisi, sağlık teknolojisi, geleceğin akıllı malzemeleri, biyoteknoloji, kuantum teknolojisi, süper bilgisayarlar. Gördüğünüz gibi bunlar aslında sanayi 4.0 alanlarıdır. Sanayi 4.0 konularına hem devlet hem özel sektör olarak öncelik vermek zorundayız. Artık katma değeri bu konular yaratacak. Bütün ülkeler bu şekilde öncelikli hedefler belirleyerek yatırımları yönlendirmektedir. Türkiye'nin henüz bu şekilde bir sanayi stratejisi yoktur. Bürokrasinin hazırladığı 2015-2018 sanayi strateji belgesi çok yetersizdir. Sanayi 4.0 devlet belgelerine henüz tam olarak girmiş değildir. Daha yeni bir dijital ekonomi platformu kurulmaktadır. Dolayısıyla hızla yeni bir sanayi strateji belgesi hazırlanmalıdır" şeklinde konuştu.



"Reformlar için kaybedecek tek bir günümüz kalmadı"



Bütün şirketlerin dijital ekonomiye göre kendilerini hazırlaması gerektiğini belirten ATSO Başkanı Davut Çetin, "Bugün Booking.com sitesini kapatıyoruz, diğer taraftan Ali Baba geliyor. Vergi meselesi bir şekilde çözülür, çünkü vergide asıl sorun vergi cennetleridir. Kendimiz şirket birleşmeleriyle rekabet edecek hale gelmezsek, dünyadaki gelişmelere uyum sağlamazsak geri kalırız. Bu önemli konular Türkiye gündeminde yer bulamıyor. Oysa eğitim başta olmak üzere reformlar için kaybedecek tek bir günümüz kalmamıştır. Böyle bir dönemde Türkiye 2019'da tekrar seçim dönemine girecektir. Seçim atmosferi 2018'de başlar. Şurada 1 yıllık bir reform zamanımız var. Anayasa nedeniyle çok sayıda uyum yasası çıkması gerekiyor. Hiç olmazsa bu dönemde bir uzlaşma görmeyi, bu fırsatın yargı bağımsızlığı, siyasi partiler yasası, seçim yasası, düşünce özgürlüğü konularında yeni düzenlemeler ile demokrasiyi güçlendirecek şekilde değerlendirilmesini diliyorum" dedi.



"Ekonomide 2 yıl daha kaybedecek durum yok"



Ekonomide 2 yıl daha kaybedecek durumlarının olmadığını dile getiren Başkan Çetin, "Ekonomide artık kayıt dışılıkla mücadele edilmeli, adil bir vergi düzeni getirilmeli, haksız rekabet önlenmelidir. Her iş adamı devlet nezdinde eşit fırsatlara sahip olmalıdır. İmar aflarıyla veya değişikliğiyle haksızlık yaratılmamalıdır. Perakende ticaret yasasına ticari alan planlaması, zincir mağaza açma sınırı gibi yeni unsurlar eklenmelidir. Bütün sektörlerde kalite kontrolü için daha güçlü bir mekanizma kurulmalıdır. Halkın ve reel sektörün üzerindeki vergi yükü azaltılmalıdır. Yurt dışındaki ticaret ofislerini daha güçlü ve verimli hale getirmeliyiz. Küresel iletişimin, küresel algının turizme, ihracata ve yabancı sermayeye yansıdığına dikkat edilmelidir" ifadelerini kullandı.



"EXPO 2016'nın satışı gündemde"



1.8 milyar lira harcanarak yapılan EXPO 2016'nın satışının gündemde olduğunu söyleyen Çetin, EXPO'nun anlamından uzaklaşmaması, çocuk ve çiçek temasının Antalya'nın sembolleri olarak korunması gerektiğine inandığını belirtti. Çetin, "EXPO 1.1 milyon metrekarelik bir alan. Antalya olarak, ortak sosyal fayda oluşturacak yenilikçi bir proje düşünülürse güzel olur. Bilim parkı olabilir, biyoteknoloji-tarım teknoparkı olabilir, bilim-sanat köyü olabilir. Artık yenilikçi kamu-özel sektör ortaklığına ihtiyacımız var. Katılımcı bir sistem olmadığında hatalar önlenemiyor. Bunda hepimizin sorumluluğu var, medyamızın da sorumluluğu var. Bir başka örnek vereyim, Antalya'da kırsal kalkınma yatırım projelerine hibeler bir süredir başlamış durumda. Yeni dönemde 85 projeye 50 milyon liralık hibe desteği verileceği açıklandı. Bu, elbette son derece memnuniyet verici bir gelişme. Bununla birlikte keşke bu konularda biz de Bakanlıkla birlikte çalışsak, karşılıklı olarak bilgilensek, istişare etsek herkes için daha yararlı olacaktır" diye konuştu.



"Hükümet ekonomiyi canlandırmak için KOSGEB'ten 11 milyar liralık faizsiz kredi paketi çıkardı"



Hükümetin ekonomiyi canlandırmak için KOSGEB'ten 11 milyar liralık faizsiz kredi paketi çıkardığını dile getiren Başkan Çetin, "Kredi Garanti Fonundan 250 milyarlık krediye kefalet için süreci başlatıldı. KOSGEB kredisinin devlete maliyeti 2.5 milyar lira. Kredi kefaletinde ise 25 milyarlık bir Hazine kaynağı söz konusu. Basın açıklamalarına göre KOSGEB 4 milyar lira kredi kullandırmış. Kredi Kefalet Fonu destekli kredi hacmi için farklı açıklamalar var. Son olarak Cumhurbaşkanlığı danışmanı Sayın Ertem, 137 milyar lira kredi verildi açıklaması yaptı. Bize ise üyelerimizden kredi alınamadığı, bankaların eski kredileri yapılandırdıkları yönünde şikayetler geliyor. Hükümet bu desteklerle bütçe açığını artırmaya başladı. İstihdam destekleri İşsizlik fonundan karşılanıyor. İşte bu desteklerin yanı sıra yapısal reformlar da yapılmalıdır ki, bu önlemler kalıcı bir yarar sağlasın" dedi.



"Turist sayısında ilk kez geçen yıla göre bir artış başladı"



Turizm konusuna da değinen Başkan Çetin, konuşmasını şöyle tamamladı:



"Turist sayısında 4 aylık durum negatif görünse de ilk kez geçen yıla göre bir artış başladı. 2014'e göre yüzde 37, 2015'e göre yüzde 31 gerideyiz. Yine de geçen yıldan daha iyi olacağımızı söyleyebiliriz. Mevcut artış daha çok Rusya kaynaklı. Açıkçası elimiz yüreğimizde izliyoruz, çünkü Rusya ve Almanya pazarlarından farklı açıklamalar geliyor. Almanya satışları son haftalara kadar düşmeye devam etti." - ANTALYA