Atso Aralık Ayı İhracat Rakamlarını Açıkladı

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (ATSO) yapılan açıklamada, kentin 2016 Aralık ayı ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,3 artarak 28 milyon 357 bin dolar olarak gerçekleştiği belirtildi.



Konu ile ilgili ATSO'dan yapılan yazılı açıklamada, 2016 yılı Aralık ayında kentten 80 farklı ülkeye ihracat yapıldığı kaydedildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"İhracatta iller sıralamasında Afyonkarahisar 2016 yılı Aralık ayında geçen seneye göre 2 basamak gerileyerek 81 il içerisinde 30'uncu sırada yer almıştır.



Aralık ayında gerçekleşen ihracatımızın ülkelere dağılımına baktığımız zaman ilimizden en çok ihracatın Irak'a yapıldığı görülmektedir. Geçen sene ki Aralık ayına göre Irak'a ihracatımız yüzde 81,8 oranında büyük bir artış gerçekleşmiştir. Bu artış ile ihracatımızın tutarı 9 milyon 753 bin dolar olmuştur. En çok ihracat yaptığımız ülkeler sıralamasında ikinci sırada ABD yer almaktadır. Yüzde 22,8 gibi oranla düşen ihracatımız 4 milyon 245 bin dolar olarak gerçekleşmiştir.



Sektörel olarak Aralık ayı ihracatına baktığımızda birinci sırada çoğunluğu mermer olan maden ve metaller sektörü yer almaktadır. Yüzde 0,7 oranında azalan mermer ihracatı 14 milyon 338 bin dolar olmuştur. Aralık ayında ihracatta sektörel olarak ikinci sırada yumurta ve tavuk ürünlerinin yer aldığı su ürünleri ve hayvansal mamulleri sektörü yer almaktadır. Yüzde 53,2 yükseliş yaşayan ihracatın değeri 9 milyon 302 bin dolar olmuştur." - AFYONKARAHİSAR