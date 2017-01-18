Atso Akademi'de Bir Yılda 2 Bin 654 Kişiye Sertifika Verildi

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, ATSO Akademi'nin bir yıl içerisinde 102 farklı eğitim programı ile 2 bin 654 kişiye sertifika verdiğini söyledi.



ATSO Başkanı Davut Çetin, Oda bünyesinde eğitim faaliyetlerini sürdüren ATSO Akademi'nin 2016 yılı çalışmalarına ilişkin bilgiler verdi. ATSO Akademi programları ile Oda üyelerine ve çalışanlarına kişisel gelişim, mesleki, teknik konularda teorik ve pratik içerikli eğitim desteği sağlandığını belirten Başkan Davut Çetin, "Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olarak mesleki ve yetişkin eğitimi projelerine özel önem vermekteyiz. Tüm eğitimlerimizi ATSO Akademi çatısı altında 'Yaşam Boyu Öğrenme' sloganı ile sürdürüyoruz. Odamız 1998 yılından günümüze binin üzerinde eğitim programı gerçekleştirdi. Bu süreçte 50 bine yakın üye ve çalışanı programlara katıldı ve sertifika aldı" dedi.



Eğitim konularının ATSO Meslek Komiteleri'nden ve üyelerden gelen talepler doğrultusunda düzenlendiğini belirten Çetin, "2016 yılında ATSO Akademi çatısı altında düzenlenen eğitim çalışmaları kapsamında, 2016 yılı Aralık ayı sonu itibariyle 43 Kişisel Gelişim Eğitimi, 14 Bilgilendirme Eğitimi, 13 Sektörel ve Uzun Dönemli Eğitimler, 22 Kalite Eğitimleri ve 10 Temsilcilik eğitimleri olmak üzere toplam 102 değişik konuda eğitim gerçekleştirilmiş olup, eğitimlerimize toplam 2 bin 654 kişi katılmıştır. ATSO Akademi programları ile üyelerimize ve çalışanlarına kişisel gelişim, mesleki, teknik konularda teorik ve pratik içerikli eğitim desteği sağlıyoruz. Eğitim konularımızı Meslek Komitelerimizden ve üyelerimizden bizlere iletilen talepleri dikkate alarak belirliyoruz. Eğitimlerimizin kalitesini ve standardını üst seviyede tutmak amacı ile katılımcılarımıza her eğitimin akabinde memnuniyet anketi uyguluyor ve sonuçları değerlendirerek sürekli daha iyiye ulaşmak için çalışıyoruz. Bugün gelinen noktada ATSO Akademi'nin, Antalya'da yetişkin eğitiminde 'marka' konumuna geldiğini gururla söyleyebiliyoruz."



ATSO Akademi'nin 2017 yılında Antalya ve ilçelerinde eğitimleri sürdüreceğini ifade eden Başkan Davut Çetin, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası bünyesindeki eğitim faaliyetlerinin ATSO internet sayfasındaki (www.atso.org.tr) "ATSO Akademi" bağlantısından, twitter.com/ATSO Akademi ve facebook.com/ATSO Akademi'den takip edilebileceğini sözlerine ekledi. - ANTALYA