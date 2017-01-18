Atso Akademi'de 2 Bin 654 Kişiye Sertifika Verildi

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Oda bünyesinde eğitim faaliyetlerini sürdüren ATSO Akademi'de geçen yıl 102 farklı eğitim programı ile 2 bin 654 kişiye sertifika verildiğini bildirdi.



Çetin, yaptığı yazılı açıklamada, ATSO Akademi programları ile Oda üyelerine ve çalışanlarına kişisel gelişim, mesleki, teknik konularda teorik ve pratik içerikli eğitim desteği sağlandığını kaydetti.



ATSO olarak mesleki ve yetişkin eğitimi projelerine özel önem verdiklerini ifade eden Çetin, ATSO'nun 1998 yılından bugüne binin üzerinde eğitim programı gerçekleştirdiğini ve 50 binin üzerinde üye ve çalışanının sertifika aldığını kaydetti.



Eğitim konularının ATSO Meslek Komiteleri ve üyelerden gelen talepler doğrultusunda düzenlendiğini belirten ATSO Başkanı Davut Çetin şunları bilgileri verdi:



"2016 yılında ATSO Akademi çatısı altında düzenlenen eğitim çalışmaları kapsamında, 2016 yılı Aralık ayı sonu itibariyle 43 kişisel gelişim eğitimi, 14 bilgilendirme eğitimi, 13 sektörel ve uzun dönemli eğitim, 22 kalite eğitimi ve 10 temsilcilik eğitimi olmak üzere toplam 102 değişik konuda eğitim gerçekleştirilmiş olup, eğitimlerimize toplam 2 bin 654 kişi katılmıştır."



Çetin, ATSO Akademi'nin bu yıl da Antalya merkez ve ilçelerinde eğitimlerini sürdüreceğini kaydetti.