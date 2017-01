Atso 29.grup Meslek Komitesi'nden Enerya'ya Ziyaret

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) 29.Grup (Isıtma, soğutma, klima sistemleri, yenilenebilir enerji kaynakları, havuz ve su arıtma temini) Meslek Komitesi Enerya Antalya Bölge Müdürü Mürsel Parlak'ı ziyaret etti.



ATSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Hüseyin Barut öncülüğündeki 29.Grup (Isıtma, soğutma, klima sistemleri, yenilenebilir enerji kaynakları, havuz ve su arıtma temini) Meslek Komitesi Başkanı İbrahim Çetinkaya, Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Durmuş Ekici ile Meclis Üyesi Mustafa Karaman Enerya Antalya Bölge Müdürü Mürsel Parlak'a ziyarette bulunarak, sektörel konularda karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.



Ziyarette, doğalgaz sektöründe yaşanan gelişmeler değerlendirilirken, konut ve işyerlerinde doğalgaz kurulumunun 'sertifikalı' firmalar tarafından yaptırılması gerektiğine dikkat çekildi.



Doğalgaz kurulumunun 'sertifikalı' firmalar tarafından yaptırılması gerektiğine vurgu yapan ATSO 29.Grup Meslek Komitesi üyeleri, vatandaşların özellikle tabelasında "doğalgaz tesisatı çekilir" yazan her ibareye itibar etmemesi gerektiğini dile getirdi.



Sertifikasız doğalgaz firmalarına dikkat



Antalya'da doğalgaz kullanımına ve kurulumuna yönelik uyarılarda da bulunan ATSO 29.Grup Meslek Komitesi üyeleri, "Doğalgaz konutlarda ve işyerlerinde hem ucuz hem de çevre dostu olarak ısınma, sıcak su ve mutfak yakıtı olarak kullanılmakta. Doğalgaz kullanmayı düşünen konut sahipleri öncelikle Enerya firmasının internet sitesine ya da Müşteri Hizmetleri Merkezlerine bizzat başvurarak, kurulum yaptırmak istedikleri firmaların sertifikalı olup olmadığını sorgulatmalı. Tabelasında her 'doğalgaz tesisatı çekilir' 'doğalgaz montajı yapılır' gibi ibareler bulunanlara itibar edilmemeli" ifadesini kullandı.



Keşif mühendisler tarafından yapılmalı



Konutlara doğalgaz kurulumuyla ilgili yapılacak keşif işleminin mutlaka bir makine mühendisi tarafından yapılmasının altını çizen 29. Grup Meslek Komitesi üyeleri, "Konutlarda doğru keşif yapılması, emniyetli doğalgaz kullanımı ve enerjiyi tasarruflu kullanım açısından önem taşımakta. Bundan dolayı konutlara uygun doğalgaz sistemi seçimi yetkili makina mühendisi tarafından yapılmalı" dedi.



Kurulum sırasında da kurulumu yapılacak firma ile mutlaka sözleşme imzalanması ve kullanılacak malzeme ile cihazların sertifikalı olması gerektiğini de dikkat çeken 29.Grup Meslek Komitesi üyeleri, vatandaşlara şu hatırlatmalarda da bulundu:



"Doğalgaz sistemi yaptıracağınız yetkili doğalgaz firmasıyla mutlaka sözleşme yaparak işe başlamasına izin verin. İşi yaptırdığınız kişiler ile sözleşme yaptığınız kişinin aynı firma olmasına dikkat edin. Doğalgaz tesisatında kullanılan tüm tesisat malzeme ve cihazlarda ürünler yerli ise TSE, eğer ürünler yurt dışından ithal ise TSE tarafından uygun görülen EN, ISO, IEC, DIN gibi standartlara uygunluk belgesi aranmalı."



Antalyalılara, doğal gaz konforuyla buluşmalarını öneriyoruz



Doğalgaz dönüşümü için de özellikle havaların soğumaya başlamasının beklenmemesi gerektiğine de işaret eden 29.Grup Meslek Komitesi üyeleri, "Vatandaşlarımız, özellikle doğalgaz dönüşümü için havaların soğumaya başlamasını bekliyor. Bu durumda da belirli bir dönemde taleplerin artmasından dolayı firmalar kapasite üzerinde iş almak zorunda kalıyor. ATSO olarak bizler vatandaşlarımıza doğal gaz ekonomisi ve konforuyla buluşmaları için dönüşümlerini bir an önce gerçekleştirmelerini tavsiye ediyoruz." - ANTALYA