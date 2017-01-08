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ATP Sydney: Thomaz Bellucci - Nicolas Mahu...
Katar Açık: Novak Djokovic - Andy Murray (...
ATP Sydney: Thomaz Bellucci - Nicolas Mahut (Özet)
8 Ocak 2017 Pazar 12:11
Rakibini iki sette mağlup eden Mahut tur atlayan taraf oldu.
Rakibini iki sette mağlup eden Mahut tur atlayan taraf oldu.
Kaynak:
EuroSport.com
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