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ATP Doha: Novak Djokovic - Jan-Lennard Str...
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ATP Doha: Novak Djokovic - Jan-Lennard Struff (Özet)
2 Ocak 2017 Pazartesi 22:11
Dünya 2 numarası, bu sezon çıktığı ilk resmi maçını 7-6 ve 6-3'lük setlerle kazanmayı başardı.
Dünya 2 numarası, bu sezon çıktığı ilk resmi maçını 7-6 ve 6-3'lük setlerle kazanmayı başardı.
Kaynak:
EuroSport.com
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