ATP Doha: Novak Djokovic - Jan-Lennard Struff (Özet)

Dünya 2 numarası, bu sezon çıktığı ilk resmi maçını 7-6 ve 6-3'lük setlerle kazanmayı başardı.

Dünya 2 numarası, bu sezon çıktığı ilk resmi maçını 7-6 ve 6-3'lük setlerle kazanmayı başardı.


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