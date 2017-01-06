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ATP Doha: Novak Djokovic - Fernando Verdas...
ATP Brisbane: Milos Raonic - Rafael Nadal ...
ATP Doha: Novak Djokovic - Fernando Verdasco
6 Ocak 2017 Cuma 22:11
ATP Doha: Novak Djokovic - Fernando Verdasco.
ATP Doha: Novak Djokovic - Fernando Verdasco
Kaynak:
EuroSport.com
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