ATP Doha: Jo-Wilfried Tsonga - Tomas Berdych (Özet)

Doha'da günü maçında kazanan taraf Çek tenisçi Tomas Berdych oldu.

Doha'da günü maçında kazanan taraf Çek tenisçi Tomas Berdych oldu.


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