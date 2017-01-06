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ATP Doha: Jo-Wilfried Tsonga - Tomas Berdy...
ATP Doha: Andy Murray - Nicolas Almagro (Ö...
ATP Doha: Jo-Wilfried Tsonga - Tomas Berdych (Özet)
6 Ocak 2017 Cuma 02:11
Doha'da günü maçında kazanan taraf Çek tenisçi Tomas Berdych oldu.
Doha'da günü maçında kazanan taraf Çek tenisçi Tomas Berdych oldu.
Kaynak:
EuroSport.com
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