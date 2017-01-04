ATP Doha: Horacio Zeballos - Novak Djokovic (Özet)

Avustralya Açık hazırlıklarına devam eden Novak Djokovic, Zeballos karşısında zorlanmadı.

Avustralya Açık hazırlıklarına devam eden Novak Djokovic, Zeballos karşısında zorlanmadı.


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