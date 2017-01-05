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ATP Doha: Fernando Verdasco - Ivo Karlovic...
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ATP Doha: Fernando Verdasco - Ivo Karlovic (Özet)
5 Ocak 2017 Perşembe 18:11
Fernando Verdasco, Ivo Karlovic karşısında fazla zorlanmadı.
Fernando Verdasco, Ivo Karlovic karşısında fazla zorlanmadı.
Kaynak:
EuroSport.com
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