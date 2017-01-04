ATP Brisbane: Stan Wawrinka - Viktor Troicki (Özet)

2016'daki son Grand Slam şampiyonu Stan Wawrinka, Avustralya Açık hazırlıklarına iyi başladı.

2016'daki son Grand Slam şampiyonu Stan Wawrinka, Avustralya Açık hazırlıklarına iyi başladı.


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