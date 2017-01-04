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ATP Brisbane: Stan Wawrinka - Viktor Troic...
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ATP Brisbane: Stan Wawrinka - Viktor Troicki (Özet)
4 Ocak 2017 Çarşamba 18:11
2016'daki son Grand Slam şampiyonu Stan Wawrinka, Avustralya Açık hazırlıklarına iyi başladı.
2016'daki son Grand Slam şampiyonu Stan Wawrinka, Avustralya Açık hazırlıklarına iyi başladı.
Kaynak:
EuroSport.com
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