ATP Brisbane: Milos Raonic - Rafael Nadal (Özet)

Turnuvanın son şampiyonu Raonic, ilk seti kaybetmesine karşın Nadal'ı mağlup etmeyi başardı.

Turnuvanın son şampiyonu Raonic, ilk seti kaybetmesine karşın Nadal'ı mağlup etmeyi başardı.


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