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ATP Brisbane: Milos Raonic - Rafael Nadal ...
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ATP Brisbane: Milos Raonic - Rafael Nadal (Özet)
6 Ocak 2017 Cuma 16:11
Turnuvanın son şampiyonu Raonic, ilk seti kaybetmesine karşın Nadal'ı mağlup etmeyi başardı.
Turnuvanın son şampiyonu Raonic, ilk seti kaybetmesine karşın Nadal'ı mağlup etmeyi başardı.
Kaynak:
EuroSport.com
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