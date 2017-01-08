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ATP Brisbane: Grigor Dimitrov - Kei Nishik...
ATP Sydney: Thomaz Bellucci - Nicolas Mahu...
ATP Brisbane: Grigor Dimitrov - Kei Nishikori (Özet)
8 Ocak 2017 Pazar 16:11
3 set sonucunda şampiyonluğa uzanan taraf Grigor Dimitrov oldu.
3 set sonucunda şampiyonluğa uzanan taraf Grigor Dimitrov oldu.
Kaynak:
EuroSport.com
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