ATP Brisbane: Grigor Dimitrov - Kei Nishikori (Özet)

3 set sonucunda şampiyonluğa uzanan taraf Grigor Dimitrov oldu.

3 set sonucunda şampiyonluğa uzanan taraf Grigor Dimitrov oldu.


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