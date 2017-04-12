Atomic Blonde'den Yeni Fragman
John Wick ve Deadpool 2'nun yönetmeni David Leitch'in yönetmenliğini üstlendiği Charlize Theron ve James McAvoy'lu Atomic Blonde'tan yeni fragman yayınlandı.
John Wick ve Deadpool 2'nun yönetmeni David Leitch'in yönetmenliğini üstlendiği Charlize Theron ve James McAvoy'lu Atomic Blonde'tan yeni fragman yayınlandı.
Kaynak: Dunya.com
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