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Atölye 4.0 Aselsan Ziyareti
Ali Ulvi Kurucu Özel Etkinliği
Eğitim ve Öğretimde Oyun ve Oyunun Gücü
Atölye 4.0 Aselsan Ziyareti
22 Aralık 2016 Perşembe 20:34
İçerik güncellenecek.
İçerik güncellenecek.
Kaynak:
Etkinlik.io
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