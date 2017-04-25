ATO Yöresel Lezzetleri Ankara'da Bir Araya Getirecek

Ankara Ticaret Odası (ATO), Edirne'den Kars'a, Samsun'dan Gaziantep'e kadar Anadolu coğrafyasının dört bir yanından yöresel lezzetleri, 28-29 Nisan'da ATO Congresium'da düzenleyeceği Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'nde bir araya getirecek.



ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi kapsamında, Türkiye'nin coğrafi işaretli yöresel ürünlerinin tanıtımı için 130 stant kurulacak.



ATO Congresium'da 28-29 Nisan'da düzenlenecek ve 8 bin metrekarelik alanda yapılacak zirvede, Gaziantep baklavasından Kars kaşarına, Mersin cezeryesinden Ayvalık zeytinyağına kadar yüzlerce coğrafi işaretli ürün yer alacak.



Coğrafi işaretli ürünlerin ulusal ve uluslararası ölçekte tanıtılması ve ticarileşmesine zemin hazırlanması amaçlanan zirveye, 35'e yakın ilin oda ve borsaları, belediyeler ve sivil toplum kuruluşları yöresel ürünleriyle katılacak.



Zirve, konferans, fuar ve ikili iş görüşmeleri olmak üzere üç ana başlık altında gerçekleştirilecek. Coğrafi işaretler konusu, 30 oturumda yerli ve yabancı 42 uzman konuşmacı tarafından tüm boyutlarıyla ele alınacak.



- "Anadolu'nun bereketi· Ankara'da buluşuyor"



Açıklamada görüşlerine yer verilen ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye'de bugüne kadar yapılan en kapsamlı Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'ni gerçekleştireceklerini belirterek, Anadolu'nun el emeği, göz nuru, alın teri ve bereketini bu zirvede buluşturacaklarını ifade etti.



Coğrafi işaret konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını vurgulayan Baran, bunun yöresel ürünleri benzerlerinden ayırdığını bildirdi. Kırsal kalkınma için yöresel ürünlere sahip çıkılmasını isteyen Baran, coğrafi işaret başvurularını artırılması gerektiğini kaydetti.



Türkiye'de 2 bin 500'ün üzerinde tescil alabilecek yöresel ürün bulunduğu halde sadece 200 civarında ürünün coğrafi işaretli olarak tescillendiğini anımsatan Baran, "Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi ile yöresel ürünlerimizi dünyaya duyurmaya, kendi üreticimizi korumaya ve emeğinin karşılığını almasını sağlamaya, Türkiye'nin dünyaya ihraç edebileceği ürünlerin kıymetini artırmaya, Ankara'yı bu ürünlerin ticaret ve ihracatının merkezi haline getirmeye çalışıyoruz. ATO üyesi tüccarlarımızın bu ürünlerin dünyaya pazarlanmasında aktif rol almasını planlıyoruz. Coğrafi işaretli ürün sayımız arttıkça Türkiye kazanacak." değerlendirmesinde bulundu.