ATO Yönetimi Maliye Bakanı Ağbal'ı Ziyaret Etti

Ankara Ticaret Odası (ATO) yönetimi, Maliye Bakanı Naci Ağbal'ı ziyaret etti. Ağbal, ziyaret esnasında vergisini düzenli ödeyen mükellefi ödüllendirmek üzere çalışma yaptıklarını belirterek, "Maliye, mükellefin kötü gününde de dostu olacak" dedi.



ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yönetim kurulu, meclis ve komite üyeleriyle birlikte Maliye Bakanı Naci Ağbal'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette ülke gündemine ilişkin konulara değinen ATO Başkanı Baran, alacakların yeniden yapılandırılması kanunu için üyeleri adına Bakan Ağbal'a teşekkürlerini iletti. ATO üyelerinden 8 bin 582'sinin borcunu yeniden yapılandırdığını ve 3 milyon 664 bin lira ödeme yaptığını kaydeden Baran, 3 milyon 277 bin liralık borcun da taksitlendirildiğini bildirdi. Borç yapılandırmasının borcunu ödemeyen açısından yararlı olduğuna dikkat çeken Baran, "Ancak düzenli ödeyen, gerekirse kredi çekerek ödeyen mükelleflerimiz de var. ve bu üyelerimizin de unutulmamasını istiyoruz. Mümkünse düzenli ödemeyi de özendirecek bir şekilde vergi indirimi yapılması arzusundayız" diye konuştu.



Bakan Ağbal yaptığı konuşmada, Ankara Ticaret Odasının ticaretin gelişmesinde çok önemli role sahip bir kuruluş olduğunu belirterek, "Ankara'da ticaret odamızın yapacağı her türlü işte yardımcı olur, katkı veririz. Birlikte güzel işler yapalım" dedi.



"Zorluklarımız var ancak hep beraber üstesinden geliriz"



Türkiye'nin gündeminde yer alan konulara değinen Bakan Ağbal, Suriye ve Irak'ta yaşanan gelişmelerin Türkiye'yi ve ekonomiyi ister istemez etkilediğini belirtti. Bakan Ağbal, "Türkiye tüm bu kırılganlıklara ve teröre rağmen Allah'a şükürler olsun ticaret erbabımızın, sanayicimizin dirayeti, vatan ve millet sevgisi sayesinde dimdik ayakta. Zorluklarımız var ancak hep beraber üstesinden geliriz. Moral bozmaya gerek yok. Ülkenin bekası noktasında hiç kimsenin tereddüdü yok. Birlik ve beraberlik içinde tüm zorlukları aşacağız" şeklinde konuştu.



Zaman zaman organize sanayi bölgelerini gezdiğini ve oradaki sanayicilerle görüştüğünü anlatan Bakan Ağbal, "Bu görüşmelerimizde hep ümitleniyorum. Öyle bir genç jenerasyon var ki, ufku geniş, vizyonu büyük. Dünya ölçeğinde iş yapma iddiasında. Bu arkadaşlarımız, sizler olduğunuz sürece kimse bizim sırtımızı yere getiremez. Darbe girişimi de dahil bunların hepsinin üstesinden geliriz" değerlendirmesinde bulundu.



ATO Başkanı Baran'ın dile getirdiği "Vergisini düzenli ödeyen mükellefler için indirim" konusuna değinen Maliye Bakanı Ağbal, "Doğru bir talep. Bakan olarak ben de zaten 'bunu yeni yılla beraber getireceğim' dedim. Borcunu düzenli ödeyen, 'devlete borcum olmasın' diyen esnafımız, tüccarımız var. Onların gelir ve kurumlar vergisinde indirime gideceğiz. Bunun hangi mükellef grupları için hangi oranlarda yapılacağı konusunda arkadaşlarıma çalışma yaptırıyorum" ifadelerini kullandı.



Birkaç yılda bir alacakların yeniden yapılandırılması kanununun çıkartıldığını hatırlatan Bakan Ağbal, mükelleflerin ödeme siciline bakarak gerektiğinde ekonomik darboğaza düşen mükellefin borcunun taksitlendirilmesi veya faizlerinden vazgeçilmesini sağlayacak bir yasal düzenleme için de çalışma yapılması talimatı verdiğini anlattı. Bakan Ağbal, "Maliye, mükellefin sadece iyi gününde değil, kötü gününde de dostu olacak" dedi.



Perakende sektörünün son dönemde en çok ilgilendiği konulardan olan yazarkasa değiştirme ve bu değişimin maliyeti konusunda sorun ve önerileri dinleyen Bakan Ağbal, perakende sektörüne yük getirmeyeceklerini kaydetti.



"Siz sorunları söyleyeceksiniz, biz çözeceğiz"



Asansör sektöründe kayıt dışılıkla ilgili detaylı çalışma yapılması konusunda talimat veren Bakan Ağbal, "Burada birlik ve beraberlik içerisinde çalışacağız. Siz sorunları söyleyeceksiniz, biz çözeceğiz" dedi.



Bakan Ağbal'a iletilen sorunlar arasında ticari araçların yararlandığı ÖTV muafiyetinden Motorlu Taşıt Sürücü Kursları'nın eğitim araçlarının da yararlanması ile sürücü kursları, özel okullar ve özel etüt eğitim merkezlerinden alınan ruhsat harcı uygulamasının kaldırılması konuları yer aldı. ATO heyetinin Bakan Ağbal'ı ziyaretinde ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'a Yönetim Kurulu Başkan Vekilleri Mustafa Deryal ve Mehmet Aypek, Yönetim Kurulu Üyeleri Vecdet Fehmi Şendil, M. Ülkü Karakuş, Musa Beşparmak, Kemal Gazioğlu, Faruk Köylüoğlu, Hakan Tarhan, İhsan Şahin, Meclis Üyeleri Abidin Memili, Halil İbrahim Yılmaz, Temel Aktay, Şerafettin Karademir, İlhami Özdemir, Adnan Erdoğan, Hüseyin Özer eşlik etti. - ANKARA