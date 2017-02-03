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ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran Açıklaması
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ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran Açıklaması

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini belirterek, "Reel sektör olarak bizler de sıkıntıdayız. Bugünlerin yakın zamanda aşılacağını düşünüyoruz.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran Açıklaması

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini belirterek, "Reel sektör olarak bizler de sıkıntıdayız. Bugünlerin yakın zamanda aşılacağını düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Burada yaptığı konuşmada Baran, kongre, fuar, sağlık turizminin Ankara için önemine işaret ederek, Ankara'nın bu alanlarda daha da gelişmesi için yurt dışına direkt uçuşların arttırılması gerektiğini vurguladı.

Baran, Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğine dikkati çekerek, "Reel sektör olarak bizler de sıkıntıdayız. Bugünlerin yakın zamanda aşılacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ziyaret sırasında ATO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri de Canikli'ye sektörlerinin sorunlarını ileterek çözüm önerilerini sundu.

Öte yandan ATO, Ankara'nın ihracatını geliştirmeye yönelik yol haritası çizmek amacıyla bir toplantı düzenledi. Ankara İhracatını Geliştirme Toplantısına sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, teknokent yöneticileri, bürokratlar ve çok sayıda davetli katıldı.

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