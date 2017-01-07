Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, terörün ülkelerin ortak sorunu olduğunu belirterek, "Türkiye, terör belasını def ettiğinde dünyanın yükselen yıldızı olacak." değerlendirmesinde bulundu.
ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Baran, yönetim kurulu, meclis ve komite üyeleriyle birlikte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'yı makamında ziyaret etti.
Buradaki konuşmasında, ülke gündemine ilişkin konulara değinen Baran, Türkiye'nin çok sorunlu bir coğrafyada hem dış hem de iç sorunlara rağmen istikrarını ve güvenini korumayı sürdürdüğünü belirtti.
Terörün sadece Türkiye'nin değil, üçüncü dünya ülkelerinin ve gelişmiş ülkelerin de ortak sorunu olduğuna dikkati çeken Baran, "Patlayan her bomba umdukları gibi bizi bölmüyor, aksine birbirimize biraz daha bağlıyor, kenetliyor. ATO olarak devletimizin yanındayız, üzerimize düşeni de yaparız. Türkiye, terör belasını def ettiğinde dünyanın yükselen yıldızı olacak." ifadesini kullandı.
Baran, Ankara'nın ekonomik ve sosyal gelişimine yönelik olarak hayata geçirmeyi planladıkları projelere ilişkin bilgi verdi.
"Nefes kredisi" ile Ankara tüccarına 1 milyar liralık kredi imkanı sağladıklarını belirten Baran, şehrin ekonomik anlamda kalkınması için Ankara'dan uluslararası uçuşların artırılması gerektiğini kaydetti.
Baran ziyaret sonunda Bakan Kaya'ya, ATO'nun hazırlattığı "milli birlik" temalı 2017 yılı takvimini hediye etti.
ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran Açıklaması
Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, terörün ülkelerin ortak sorunu olduğunu belirterek, "Türkiye, terör belasını def ettiğinde dünyanın yükselen yıldızı olacak.
Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, terörün ülkelerin ortak sorunu olduğunu belirterek, "Türkiye, terör belasını def ettiğinde dünyanın yükselen yıldızı olacak." değerlendirmesinde bulundu.
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