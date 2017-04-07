ATO'nun Evrak Yükünü Azalttık"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, e-belge hizmetiyle oda kayıt sureti, faaliyet ve ihale durum belgesini internet üzerinden vermeye başladıklarını, bu sayede ATO'nun evrak yükünü yaklaşık yüzde 65 azalttıklarını belirtti.



ATO'dan yapılan açıklamada, Oda ile Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (ASMMMO) arasında, üyelerin bilgilerinin güncellenmesi, mali müşavirlerin üyeler adına yürüttükleri işlemlerin hızlandırılması ve kolaylaştırılması amacıyla iş birliği ve hizmet alımı protokolü imzalandığı bildirildi.



Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Baran, çözüm odaklı çalışmalar yaptıklarını belirterek, "ASMMMO ile çalışmaktan memnuniyet duyuyoruz. Her sorunda beraber çalışalım, omuz omuza verelim." ifadesini kullandı.



Baran, e-belge hizmetiyle oda kayıt sureti, faaliyet ve ihale durum belgesini internet üzerinden vermeye başladıklarını, bu sayede ATO'nun evrak yükünü yaklaşık yüzde 65 azalttıklarını kaydetti.



Söz konusu protokol kapsamında ASMMMO üyeleri, ATO üyelerinin bilgilerini güncelleyerek 31 Mayıs'a kadar Odaya teslim edecek. Bilgiler, ATO dışında herhangi bir kurum veya kuruluşla paylaşılmayacak. Taraflar arasında iş birliğini sağlamak amacıyla toplantılar, seminerler ve çalıştaylar düzenlenecek.