ATO Meclisinde Baran ve Gökçek Arasında Tartışma Çıktı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis toplantısında ATO Başkanı Gürsel Baran ile Meclis Üyesi Osman Gökçek arasında tartışma yaşandı.



ATO Meclis toplantısında ATO Başkanı Gürsel Baran ve Osman Gökçek arasında tartışma yaşandı. Bir yönetmelik değişikliğine ilişkin tartışmayla ilgili kürsüye çıkan ATO Başkanı Baran, "Sayın Gökçek, Odalar ve Borsalar Birliğine dair bazı sözler sarf etti, 'tezgah kuruluyor' dedi. Ben bunun çok çirkin olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar bir tezgah varsa bu tezgahı ben kuramam zaten. Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı da kuramaz, eğer tezgah varsa bunun sorumlusu Gümrük ve Ticaret Bakanlığıdır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının izni ile yapılmıştır" dedi.



Gürsel Baran'ın sözlerine tepki gösteren Osman Gökçek, "Bakan hakkında konuşmayın. Bakan Bey hakkında burada konuşmayın. 'Bakan Bey tezgah yapıyor' diyemezsiniz, lütfen doğru konuşun. Bakan Bey başımızın tacı" diye konuştu. - ANKARA