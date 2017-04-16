ATO Kongre Merkezi'nde Yurt Dışı Oylarının Sayımına Başlandı

ANAYASA değişikliği için oy verme işlemi, Doğu ve Güneydoğu'daki 32 ilde saat 16.00 itibarıyla sona erdi. Türkiye geneli ve gümrüklerde ise oy verme işleminin saat 17.00'de sona ermesinin ardından yurt dışı oylarının toplanarak, 11 Nisan günü başkente getirildiği Ankara Ticaret Odası'nda (ATO) yurt dışı oylarının sayımına başlandı. ATO Kongre Merkezi'ndeki 903 sandıkta bulunan oyların sayımı yapılacak.



- Ankara