Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Ato, İş Adamları Saran ve Akın'ı Konuk Etti
Ara
BİST 88.497 %-0,20
DOLAR 3,7321 %0,54
EURO 3,9641 %0,24
PARİTE 1,0618 %-0,24
ALTIN 151,98 %1,72
FAİZ 11,48 %0,17
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Ato, İş Adamları Saran ve Akın'ı Konuk Etti

Ankara Ticaret Odası (ATO) üyeleri, Saran Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran ve Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın ile bir araya geldi.

Ato, İş Adamları Saran ve Akın'ı Konuk Etti

Ankara Ticaret Odası (ATO) üyeleri, Saran Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran ve Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın ile bir araya geldi.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Odanın, üyelerine yönelik olarak, Tesisat İnşaat Sanayi Malzemecileri Derneği iş birliğiyle düzenlediği "kişisel gelişim eğitimleri"nin sekizincisi gerçekleştirildi.

Haftalık seminerlerde Saran ve Akın ayrı ayrı tecrübelerini paylaştı, Oda üyelerinin sorularını yanıtladı.

Ayrıca, yaşam koçu Serhan Yılmaz, "İş Hayatında Kişisel Farkındalık", Prof. Dr. Ünsal Sığrı da "Sloganlarla İş Yaşamında Kapasite Artırımı" konulu sunumlar yaptı.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>