Ato, İş Adamları Saran ve Akın'ı Konuk Etti
Ankara Ticaret Odası (ATO) üyeleri, Saran Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran ve Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın ile bir araya geldi.
Ankara Ticaret Odası (ATO) üyeleri, Saran Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran ve Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın ile bir araya geldi.
ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Odanın, üyelerine yönelik olarak, Tesisat İnşaat Sanayi Malzemecileri Derneği iş birliğiyle düzenlediği "kişisel gelişim eğitimleri"nin sekizincisi gerçekleştirildi.
Haftalık seminerlerde Saran ve Akın ayrı ayrı tecrübelerini paylaştı, Oda üyelerinin sorularını yanıtladı.
Ayrıca, yaşam koçu Serhan Yılmaz, "İş Hayatında Kişisel Farkındalık", Prof. Dr. Ünsal Sığrı da "Sloganlarla İş Yaşamında Kapasite Artırımı" konulu sunumlar yaptı.
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