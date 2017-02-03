ATO İhracatın Yol Haritasını Çizecek

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Cari açığımızı ihracatla kapatabiliriz. Yıllık 250 milyar dolar açığımız var. Bunun bir kısmının ihracatla kapanması lazım" dedi.



Ankara Ticaret Odası (ATO), Başkent'in ihracatını geliştirmeye yönelik yol haritası çizmek amacıyla düzenlediği 'Ankara İhracatını Geliştirme Toplantısı'nda, önde gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini, teknokent yöneticilerini ve bürokratları bir araya getirdi. ATO Dış Ticaret ve Uluslararası İşbirliği Özel İhtisas Komisyonunun organizasyonuyla düzenlenen toplantının açılışında konuşan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, cari açık sorununa vurgu yaparak, "Cari açığımızı ihracatla kapatabiliriz. Yıllık 250 milyar dolar açığımız var. Bunun bir kısmının ihracatla kapanması lazım" şeklinde konuştu.



Baran, 2023 yılında 500 milyar dolar ihracat hedefleyen Türkiye'nin, dünya ihracatından daha büyük pay alması gerektiğine işaret etti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte katıldığı Afrika gezisindeki izlenimlerini de paylaşan Baran, Afrika ülkelerindeki pastanın önemli bir kısmının dünya ticaretinde söz sahibi olan ülkeler tarafından kapıldığını, pastanın geri kalan kısmı için çok mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.



"Bizim kurtuluşumuz ihracatta"



ATO Başkan Yardımcısı Mustafa Deryal ise Türkiye'nin kalkınmasında ithalat ve inşaatın iki önemli oyuncu olduğunu belirterek, sanayiye ve üretime dayalı yatırımların azalmasının büyük bir eksiklik olduğunu söyledi. Devletin Ar-Ge'ye, yatırıma ve istihdama yönelik teşvikleri olduğunu hatırlatan Deryal, "Bizim kurtuluşumuz ihracatta. Turizm gelirlerimizde ciddi anlamda düşüşler var. Bunların telafisi ihracatla mümkün olacaktır" dedi.



Deryal, Ankara'nın ihracatının artması için ATO olarak her türlü katkıyı sağlamaya hazır olduklarını söyledi.



ATO Dış Ticaret ve Uluslararası İşbirliği Özel İhtisas Komisyonu Başkanı Ali Rıza Koç da toplantının amacının ihracat paydaşlarının görüşlerini almak ve bir yol haritası çizmek olduğunu belirtti. Toplantıda ATO'nun dış ticaret alanında yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi veren Koç, katılımcıları ATO'nun 22 Mart'ta düzenleyeceği 4. Ataşeler Yemeği'ne davet etti.



"Ülkelerin rekabetini şehirlerin hareketi belirliyor"



Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir de çok sayıda teknopark ve üniversitenin bulunduğu Ankara'nın ciddi bir ihracat potansiyeline sahip olduğunu vurguladı. Ankara'nın ana ihracat kapılarından birisi olmadığına dikkati çeken Özdebir, "Üretilen mallar başka iller üzerinden satıldığı için Ankara'nın ihracat rakamlarına yansımıyor. Ülkelerin rekabetini şehirlerin hareketi belirliyor. Bireysel değil toplu hareket etmek, güçleri birleştirmek gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.



Ankara İhracatını Geliştirme Toplantısı'na Sanayi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Köksal Liman, Ekonomi Bakanlığı, Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, TOBB, TEPAV, KOSGEB, OSTİM, Başkent OSB, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri, KAZANSİAD, Ankara Lojistik Üssü, MÜSİAD Ankara Şubesi, Genç MÜSİAD, TÜGİAD Ankara Şubesi, TÜMSİAD Ankara Şubesi, ORSİAD ve ODTÜ Teknokent, OSTİM Teknopark, Bilkent Cyberpark ve Gazi Teknokent temsilcileri katıldı.



Ortak hareket etme konusunda tüm katılımcıların fikir birliği içinde oldukları toplantıda, kurum ve kuruluşların temsilcileri dış ticarette yaşanan sorunları ve Ankara'da ihracatın arttırılması konusundaki görüşlerini ve çözüm önerilerini dile getirdi. - ANKARA