Ato: Ekonomik Göstergeler Motivasyonumuzu Bozmasın

ADANA Ticaret Odası (ATO) Başkanı Atila Menevşe, ekonomideki olumsuz göstergelerin motivasyonu bozmaması gerektiğini belirterek, "Ekonomide bazen zor koşullar yeni sıçramalara ve atılımlara motivasyon kaynağı olur" dedi.



Türkiye için 2016'nın zor ve talihsiz bir yıl olduğuna vurgu yapan ATO Başkanı Atila Menevşe, "Başta FETÖ'nün hain darbe girişimi olmak üzere, Rusya krizi, terör örgütlerinin kanlı saldırıları, sınırlarımızda yaşanan gerginlik, Fırat Kalkanı Harekatı, Olağanüstü Hal Uygulaması, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye ile müzakerelerin dondurulması kararı, dövizin ani yükselişi gibi ticarete olumsuz yansıyan birçok olumsuzluğu bir arada yaşadık. Bu olumsuz süreci ekonomiden bağımsız düşünmek mümkün değil. Bu olumsuzluklar ekonomimizde de göstergeleri negatif yönde etkiledi"diye konuştu.



'ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'



Bunlara karşın çalışmaya, mücadeleye ve üretmeye devam ettiklerini aktaran Atila Menevşe, şunları kaydetti:



"Yılın ilk günlerindeki gerek terör olayları, ekonomide döviz kurlarının aşırı yükselmesinin yarattığı olumsuzluklara rağmen 2017 yılının olumlu gelişmelerle sonuçlanacağına ilişkin umudumuzun devam ettiğini de belirtmek istiyorum. Ekonomide bazen zor koşullar yeni sıçramalara ve atılımlara motivasyon kaynağı olur. Biz özel sektör olarak müreffeh bir gelecek için daha çok çalışmaya, daha çok yatırım yapmaya hazırız. Biz moral ve motivasyonumuzu daima yüksek tutarak çalışmaya devam edeceğiz. Hükümetimizin de teşvik ve destekleriyle bizleri desteklediğini görüyoruz ve bu durumdan mutluluk duyuyoruz."



- Adana